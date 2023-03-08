У розвідці США назвали зміни у стратегічних планах РФ через серію поразок в Україні
Росія збільшила свою залежність від ядерної зброї через серію поразок в Україні.
Про це йдеться в несекретній щорічній доповіді розвідувальних служб США про оцінку загроз.
За даними американських розвідників, оскільки Росія зазнає “значних збитків” через війну в Україні, Москва дедалі більше залежатиме від своїх ядерних, кібернетичних і космічних можливостей, йдеться в доповіді.
Важкі втрати РФ на полі бою в Україні призвели до “деградації наземних і повітряних звичайних можливостей Москви і посилили її залежність від ядерної зброї”, – йдеться в доповіді Управління директора національної розвідки, з якою співробітники розвідки виступили в середу в сенатському комітеті з розвідки.
– Хоча темпи і наслідки її (російської, – Ред.) кіберактивності, пов’язаної з війною, виявилися не такими високими, як ми очікували, все ж таки Росія залишатиметься головною кіберзагрозою, оскільки вона удосконалює та використовує свої можливості шпигунства, впливу та нападу, – йдеться в доповіді.
Як повідомлялося раніше, розвідувальне співтовариство США вважає, що Росія “ймовірно, не хоче прямого воєнного конфлікту з силами США і НАТО”, однак потенціал для цього існує.
Крім того, глава Нацрозвідки США заявила, що президент Росії Володимир Путін може роками продовжувати війну проти України.