Березень, 08 в 21:48

Росія збільшила свою залежність від ядерної зброї через серію поразок в Україні.

Про це йдеться в несекретній щорічній доповіді розвідувальних служб США про оцінку загроз.

За даними американських розвідників, оскільки Росія зазнає “значних збитків” через війну в Україні, Москва дедалі більше залежатиме від своїх ядерних, кібернетичних і космічних можливостей, йдеться в доповіді.

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Важкі втрати РФ на полі бою в Україні призвели до “деградації наземних і повітряних звичайних можливостей Москви і посилили її залежність від ядерної зброї”, – йдеться в доповіді Управління директора національної розвідки, з якою співробітники розвідки виступили в середу в сенатському комітеті з розвідки.

– Хоча темпи і наслідки її (російської, – Ред.) кіберактивності, пов’язаної з війною, виявилися не такими високими, як ми очікували, все ж таки Росія залишатиметься головною кіберзагрозою, оскільки вона удосконалює та використовує свої можливості шпигунства, впливу та нападу, – йдеться в доповіді.

Як повідомлялося раніше, розвідувальне співтовариство США вважає, що Росія “ймовірно, не хоче прямого воєнного конфлікту з силами США і НАТО”, однак потенціал для цього існує.

Крім того, глава Нацрозвідки США заявила, що президент Росії Володимир Путін може роками продовжувати війну проти України.