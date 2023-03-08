Березень, 08 в 20:58

Розвідувальне співтовариство США вважає, що Росія “ймовірно, не хоче прямого військового конфлікту з силами США і НАТО, але потенціал для цього існує”.

Про це заявила директор національної розвідки США Авріл Гейнс під час виступу в Сенатському комітеті з питань розвідки на щорічних публічних слуханнях про загрози у світі.

Вона вважає, що ризик ескалації за межі України залишається значним.

Зараз дивляться

– Російські лідери досі уникали дій, які могли б розширити український конфлікт за межі України, але ризик ескалації залишається значним, – йдеться у звіті.

Авріл Гейнс заявила Конгресу, що війна РФ проти України стала “виснажливою війною, в якій жодна зі сторін не має остаточної військової переваги”, але сказала, що президент Росії Володимир Путін, швидше за все, продовжуватиме її, можливо, роками.

– Ми не передбачаємо, що цього року російські військові зможуть відновитися настільки, щоб здобути значні територіальні здобутки, але Путін, швидше за все, розраховує, що час працює на його користь, і що продовження війни, в тому числі з можливими паузами в бойових діях, може бути його найкращим шляхом до остаточного забезпечення стратегічних інтересів Росії в Україні, навіть якщо на це підуть роки, – сказала Гейнс.

Раніше Факти ICTV писали, що, ймовірно, в оточенні Путіна назріває змова, оскільки одразу три наближені соратники очільника Кремля могли готувати спецоперацію із захоплення військової машини на чолі з начальником Генштабу ЗС РФ та главою Міноборони Росії.