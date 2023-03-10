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Факти / Україна

Фінляндія підтримала заморожування та вилучення російських активів на відновлення України

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Санна Марін прем'єр-міністерка Фінляндії
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін підтримала ідею заморожування та вилучення активів РФ та передання їх Україні.

– Ми за те, щоб Росія платила повну ціну за агресію, втрати України внаслідок навали. Ми за те, щоб можна було заморожувати та вилучати російські активи та їх можна було пускати на відновлення та відродження України, – сказала вона 10 березня у Києві після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Марін зазначила, що Фінляндія “підтримує зусилля Міжнародного кримінального суду, українських органів влади, створення Міжнародного центру для звинувачень та переслідування злочинів агресії у Гаазі”.

– Ми вас добре розуміємо. З нашої історії ми знаємо, як ніхто, що вас потрібно підтримувати, скільки потрібно. Ми були самотні в нашій боротьбі і залишилися на самоті, коли настав мир. Ми хочемо, щоб Україна здобула мир на своїх умовах, – заявила фінський прем’єр.

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За її словами, Фінляндія підтримує Формулу миру президента Зеленського.

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– Тільки довгостроковий мир може дати європейській родині спокій та достаток. Ми хочемо, щоб Україна увійшла до НАТО як одна із союзних держав, – каже прем’єр.

Вона зазначила, що Фінляндія оголосила новий пакет допомоги на €29 млн для освіти.

– Ми хочемо, щоб просвітництво в Україні жило, – заявила Марін.

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