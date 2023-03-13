Березень, 13 в 15:59

Лише повна інтеграція України в європейські та євроатлантичні інституції забезпечить процвітаючий, мирний, вільний і демократичний світ для всіх.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на саміті Україна-Оксфорд 2023.

– Членство України в ЄС і НАТО не варто сприймати як благодійність чи відкуп. Воно становить прагматичний інтерес для самої європейської спільноти. Членство України в ЄС та НАТО стане гарантією довгострокового миру та стабільності, – йдеться в повідомленні.

Кулеба зазначив, що невизначеність чи “утримання України на периферії” здатні лише спонукати подальшу російську агресію, що не в інтересах Європи.

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– Не треба оглядатися на те, що скажуть в Москві. З Путіним все скінчено. Він виклав усі свої карти на стіл. Він банкрут. Але Україна має перемогти, щоб він не отримав винагороду за все вчинене. Ми обов’язково здобудемо її за тривалої та вчасної підтримки партнерів, – наголосив глава МЗС.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що уряд Німеччини сповільнює постачання боєприпасів для України, та закликав Берлін прискорити вирішення питання.