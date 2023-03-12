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Факти / Україна / Політика

Дмитро Кулеба закликав уряд Німеччини прискорити постачання боєприпасів в Україну

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що уряд Німеччини сповільнює постачання боєприпасів для України та закликав Берлін прискорити розв’язання питання.

Про це повідомляє німецька газета Bild.

Глава МЗС України зауважив, що німецькі оборонні компанії готові постачати боєприпаси українським військовим, але наразі виникла затримка на рівні уряду.

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– Я думаю, що Німеччина дійсно могла б більше допомогти боєприпасами. З артилерійськими боєприпасами. Ми зустрічалися з представниками з німецької збройної промисловості, і вони у моїй присутності вимагали від німецького уряду одного – підписаних контрактів. Отже, проблема в уряді, – зазначив він.

Також Кулеба заявив, що не очікує постачання винищувачів F-16 найближчим часом та зазначив, що причина полягає в складності постачання з логістичної та технічної точки зору.

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