Карта бойових дій на 15.03.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники відбивають атаки російських окупантів, які наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках у надії вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.
Карта бойових дій в Україні на 15.03.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 385-ту добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.