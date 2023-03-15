Карта бойових дій на 15.03.2023 – ситуація на фронті

Березень, 15 в 6:14

Українські захисники відбивають атаки російських окупантів, які наступають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках у надії вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.

Карта бойових дій в Україні на 15.03.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 385-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.