Березень, 16 в 18:38

Після інтерв’ю газеті The Washington Post командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія із позивним Купола переводять на посаду заступника командира батальйону навчального центру.

Про це Української правді розповіли у 46 бригаді, а також повідомила шеф-редакторка українського бюро The Washington Post Ізабель Хуршудян у Twitter.

За даними співрозмовників УП, рішення щодо пониження Купола в посаді було ухвалене командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ, генерал-майором Максимом Миргородським.

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Як реакція на рішення командування Анатолій Купол написав рапорт на звільнення.

Командир батальйону 46-ї ОАеМБр Купол раніше в інтерв’ю The Washington Post надав певну інформацію. Після коментаря зазначеного військового, газета оприлюднела матеріал від 13 березня, що нібито серед українських захисників не вистачає кваліфікованих військових, оскільки усі найдосвідченіші бійці були втрачені на полі бою.

Крім того, через брак зброї, писало WP, під сумнів можна поставити готовність ЗСУ щодо реалізації весняного контрнаступу.

Ізабель Хуршудян, яка очолює українське бюро WP, підтвердила у Twitter, що Анатолій Купол знав про можливі ризики під час інтерв’ю.

– Я спілкувалася з Куполом. Зіткнувшись із переведенням на іншу посаду, він вирішив залишити свій пост. Дуже невдалий розвиток подій для досвідченого командира, який виступав за позитивні зміни в Збройних силах України. І коли ми з Куполом сідали за інтерв’ю, то обговорили те, що він, швидше за все, зіткнеться з певними професійними репресіями через його коментар. Він відчував, що це вартує ризику, – зазначила вона.

За даними Української правди, це не перший випадок переведення в 46 бригаді після комунікації з пресою.

– Сержанта ДШВ Олександра Погребиського після інтерв‘ю Українській правді про обстановку в Соледарі, з якого в січні 2023 року виходила українська армія, перевели з бойового підрозділу в учбовий центр ДШВ, на посаду головного інструктора роти, – пише видання.

На матеріал Washigton Post відреагував секретар РНБО Олексій Данілов, який наголосив, що інформація газети не відповідає дійсності.