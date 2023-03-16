Март, 16 в 18:38

После интервью газете The Washington Post командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия с позывным Купола переводят на должность заместителя командира батальона учебного центра.

Об этом Украинской правде рассказали в 46 бригаде, а также сообщила шеф-редактор украинского бюро The Washington Post Изабель Хуршудян в Twitter.

По данным собеседников УП, решение о понижении Купола в должности было принято командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ, генерал-майором Максимом Миргородским.

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Командир батальона 46-й ОАэМБр Купол ранее в интервью The Washington Post предоставил определенную информацию. После комментария указанного военного, газета обнародовала материал от 13 марта, что якобы среди украинских защитников не хватает квалифицированных военных, поскольку все опытные бойцы были потеряны на поле боя.

Кроме того, из-за нехватки оружия, писало WP, под сомнение можно поставить готовность ВСУ по реализации весеннего контрнаступления.

Изабель Хуршудян, которая возглавляет украинское бюро WP, подтвердила в Twitter, что Анатолий Купол знал о возможных рисках во время интервью.

— Я общалась с Куполом. Столкнувшись с переводом на другую должность, он решил оставить свой пост. Очень неудачное развитие событий для опытного командира, который выступал за позитивные изменения в Вооруженных силах Украины.

И когда мы с Куполом садились за интервью, то обсудили то, что он, скорее всего, столкнется с определенными профессиональными репрессиями из-за его комментария. Он чувствовал, что это стоит риска, — отметила она.

По данным Украинской правды, это не первый случай перевода в 46 бригаде после коммуникации с прессой.

— Сержанта ДШВ Александра Погребиского после интервью Украинской правде об обстановке в Соледаре, из которого в январе 2023 года выходила украинская армия, перевели из боевого подразделения в учебный центр ДШВ, на должность главного инструктора роты, — пишет издание.

На материал Washigton Post отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов, который подчеркнул, что информация газеты не соответствует действительности.