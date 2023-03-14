Березень, 14 в 18:33

Російські окупаційні війська вже перейшли в оборону, готуючись до контрнаступу Збройних сил України. І це є добрий знаком для нашої країни.

Таку заяву зробив міністр оборони України Олексій Резніков на спільній пресконференції з очільницею Міноборони Нідерландів Кайсою Оллонґрен.

Резніков нагадав, що ЗСУ вже продемонстрували, що можуть бути успішними у використанні західної зброї: під час деокупації територій Київської, Чернігівської, Сумської, Херсонської, Харківської областей, острова Зміїний.

Зараз дивляться

– Тепер стоїть завдання йти далі. Росіяни дуже добре вчаться, тому вони вже сіли в оборону. Вони вже сидять в обороні, – зазначив міністр.

Він уточнив, що путінські солдати риють окопи та будують фортифікаційні укріплення, готуючись до контрнаступу ЗСУ. Це, зокрема, відбувається й на території тимчасово окупованого Криму.

– Це означає, що росіяни вже готуються до захисту. Росіяни вірять, що українці підуть у контрнаступ, і це добрий знак… Ми вже створюємо майбутнє, вони вже програли. Раз вони вже перейшли в захист, то вони вже програли цю війну, – наголосив Резніков.

Нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські військові, які обороняють місто Бахмут (Донецька область), не дають російським окупантами просунутися вперед. Це дає час для накопичування резервів для весняного контрнаступу, який “вже не за горами”.

Наразі в Україні вже практично сформовані всі підрозділи Гвардії наступу. Заявки до неї з лютого подали 28 тис. добровольців.

Джерело: Ukraine Media Center Odesa