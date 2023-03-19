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Факти / Україна

Сповіщення про повітряну тривогу не було: у Херсоні лунають вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Сповіщення про повітряну тривогу не було: у Херсоні лунають вибухи
Фото: Depositphotos

Уранці 19 березня в Херсоні лунають вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі.

За їхніми даними, вибухи почалися близько 10:00.

До слова, повітряну тривогу в області не було оголошено. Востаннє людей про небезпеку попереджали вчора ввечері.

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Карта повітряних тривог 19 березня 2023

В обласній військовій адміністрації ситуацію поки не коментували.

Натомість там повідомили, що напередодні російські загарбники 53 рази атакували мирні населені пункти регіону.

Окупанти випустили 269 снарядів із мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків, безпілотників.

Крім того, по області було завдано ракетних ударів. Житлові квартали Херсона російські військові обстріляли п’ять разів. Ворожі снаряди поцілили в приватні та багатоквартирні будинки.

Через російські обстріли 18 березня дві людини дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 389-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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