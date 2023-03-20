Оборона на Донбасі та обстріли Херсонщини: що відбувається на 390 добу війни (онлайн)
Українські воїни завдали удару по скупченню російської піхоти в Бахмуті Донецької області.
20 українських військових уже навчаються управляти системами ППО SAMP-T. Ще частина солдатів вчиться використовувати бронетехніку в одній з піхотних шкіл італійської столиці.
Ворог здійснив удар по житловому будинку у Василівському районі на Запоріжжі. Російський Град забрав життя трьох людей у Кам’янському, ще двоє дістали поранення.
Окупанти тактично не можуть завершити операцію по захопленню Бахмута, заявив речник Східного угруповання військ Череватий.
Канада відправила Україні броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3, призначених для обслуговування танків Leopard 2.
Немає запобіжників у питанні знищення російських терористів на території України, зокрема, президента РФ Володимира Путіна.
Про це заявив секретар РНБО Сергій Данілов, коментуючи візит Путіна до Маріуполя та інші тимчасово окуповані території.
– Особа, яка видає себе за Путіна, чи буде з’являтися у Криму, чи ні? Єдине, що я можу сказати, ніяких запобіжників у нас на те, що стосується знищення терористів на території нашої країни, не існує. І повірте, ні в кого не буде на сьогодні заборони на ті чи інші дії. Я в цьому більш ніж впевнений. Інша справа – наскільки це буде реалістично. Давайте подивимося, – зазначив він.
Найгарячіші точки на східному фронті практично не змінюються, російські окупанти продовжують завдавати ударів і намагаються просуватися, щоб захопити більше території України.
Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України та льотчик-інструктор Роман Світан.
– Є певна думка, яку висловлюють наші хлопці, що стоять на нулі, їм дуже важко. Вони бачать міць Росії, яка досі ще не зменшилася на деяких напрямках, особливо в гарячих точках – тому самому Бахмуті, Кремінній, Куп’янську, Сватовому, Авдіївці, під Вугледаром. Східний фронт горить, росіяни тиснуть, – стверджує військовий експерт.
У навчальному центрі Десна в Чернігівській області загинули четверо військовослужбовців. Наразі розпочато службове розслідування.
Про це повідомляє 169 навчальний центр Десна імені князя Ярослава Мудрого – військова частина ЗСУ, що спеціалізується на підготовці особового складу для Сухопутних військ України.
– Вчора, 18 березня, сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло четверо військовослужбовців. Причини та обставини з’ясовуються. Проводиться службове розслідування органами ДБР. Від імені командування та особового складу висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким наших загиблих побратимів, – йдеться у повідомленні.
20 українських військових завершили навчання в Італії на системах протиповітряної оборони SAMP/T.
Підготовка проходила на військовій базі Сабаудія в департаменті Лаціо (на околицях Риму), на території штабу зенітно-артилерійського управління сухопутних військ Італії. За даними видань, навчальний процес проходив у режимі секретності.
Реалістично переговори щодо приєднання України до ЄС можуть розпочатися наприкінці 2023 року.
Про це заявила віце-прем’єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграціїОльга Стефанішина.
Вона додала, що уряд України розпочав самооцінку національного законодавства до права ЄС і планує подати її до кінця травня, після чого до процесу зближення до європейського законодавства може активно включитися бізнес.
– Наприкінці травня… представимо дорожню карту, що нам треба зробити… Бізнес має визначити свої червоні лінії, прорахувати фінансові витрати, з травня зможете почати це робити, ми представимо своє бачення та свій шлях, – сказала вона.
Рішенням Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна запущено процес притягнення до відповідальності лідерів РФ за злочини в Україні.
Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.
– ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу притягнення до відповідальності російських лідерів за злочини та злодіяння, які вони замовляють, дозволяють чи вчиняють в Україні, – каже він.