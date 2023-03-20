Оборона на Донбасі та обстріли Херсонщини: що відбувається на 390 добу війни (онлайн)

Українські воїни завдали удару по скупченню російської піхоти в Бахмуті Донецької області.

20 українських військових уже навчаються управляти системами ППО SAMP-T. Ще частина солдатів вчиться використовувати бронетехніку в одній з піхотних шкіл італійської столиці.

Ворог здійснив удар по житловому будинку у Василівському районі на Запоріжжі. Російський Град забрав життя трьох людей у Кам’янському, ще двоє дістали поранення.

Окупанти тактично не можуть завершити операцію по захопленню Бахмута, заявив речник Східного угруповання військ Череватий.

Канада відправила Україні броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3, призначених для обслуговування танків Leopard 2.