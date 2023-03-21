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Факти / Україна

Довго доведеться розгрібати завали: Шольц попередив, що війна може затягнутися

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що повномасштабна війна Росії в Україні не закінчиться швидко.

Про це він розповів в інтерв’ю Rheinische Post.

За його словами, слід готуватися до того, що воєнні дії затягнуться надовго. І в розумінні цього слід робити все можливе, щоб закінчити війну.

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– Ми повинні бути готовими до того, що це може зайняти багато часу. Навіть коли війна закінчиться, не одразу все прийде в норму… Ми повинні розуміти, що ця жахлива агресивна війна та її наслідки ще довго триматимуть нас, і що нам ще довго доведеться розгрібати завали, – сказав Шольц.

Канцлер наголошує, що на континенті слід відновити порядок миру та безпеки – кордони не розсуваються силою.

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Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися про посилення санкцій проти Росії та допомогу Україні.

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