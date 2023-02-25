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Факти / Україна / Економіка

Світовий банк виділить Україні $2,5 млрд: на що спрямують кошти

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Світовий банк виділить Україні $2,5 млрд: на що спрямують кошти
Фото: Getty Images

Світовий банк виділить Україні пакет допомоги у розмірі $2,5 млрд.

Про це йдеться на офіційному сайті банку.

Новий пакет допомоги виділяється у рамках проєкту Світового банку Державні витрати на збереження адміністративного потенціалу в Україні (PEACE).

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Кошти будуть спрямовані на підтримку ключових секторів, включаючи охорону здоров’я, школи, виплату пенсій, виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, програми соціальної допомоги та заробітну плату бюджетникам.

За словами президента Світового банку Девіда Мальпасса, банку вдалося мобілізувати 20,6 млрд доларів для підтримки України з початку війни, з яких 18,5 млрд доларів було виділено для більш ніж 12 млн українців.

– Ми продовжимо підтримувати народ України через термінові проєкти та координацію з урядом зусиль щодо відновлення та реконструкції житла, – заявив Мальпасс.

 

Джерело: Генштаб ЗСУ
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