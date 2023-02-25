Лютий, 25 в 8:56

Світовий банк виділить Україні пакет допомоги у розмірі $2,5 млрд.

Про це йдеться на офіційному сайті банку.

Новий пакет допомоги виділяється у рамках проєкту Світового банку Державні витрати на збереження адміністративного потенціалу в Україні (PEACE).

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Кошти будуть спрямовані на підтримку ключових секторів, включаючи охорону здоров’я, школи, виплату пенсій, виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, програми соціальної допомоги та заробітну плату бюджетникам.

За словами президента Світового банку Девіда Мальпасса, банку вдалося мобілізувати 20,6 млрд доларів для підтримки України з початку війни, з яких 18,5 млрд доларів було виділено для більш ніж 12 млн українців.