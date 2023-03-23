20 збитих БПЛА та 13 спалених танків: втрати РФ у війні проти України на 23 березня

Березень, 23 в 7:56

Українські захисники впродовж доби збили 20 ворожих безпілотників та спалили ще понад шість десятків одиниць техніки.

Так, 22 березня російські військові недорахувалися 13 танків, 11 бойових броньованих машин, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, трьох одиниць спеціальної техніки, 19 артилерійських систем, двох одиниць реактивних систем залпового вогню, одного засобу протиповітряної оборони.

Водночас Сили оборони ліквідували орієнтовно 660 російських загарбників.

Зараз дивляться

На 393-тю добу добу повномасштабної війни Збройні сили України знищили вже близько 168 150 окупантів.

Втрати РФ на 23 березня 2023

особового складу ‒ близько 168 150 (+660),

танків ‒ 3 570 (+13),

бойових броньованих машин ‒ 6 898 (+11),

артилерійських систем – 2 608 (+19),

реактивних систем залпового вогню – 511 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 273 (+1),

літаків – 305,

гелікоптерів – 290,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 203 (+20),

крилатих ракет ‒ 909,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 452 (+18),

спеціальної техніки ‒ 273 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 393-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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