20 сбитых БПЛА и 13 сожженных танков: потери РФ в войне против Украины на 23 марта
Украинские защитники в течение суток сбили 20 вражеских беспилотников и сожгли еще более шести десятков единиц техники.
Так, 22 марта российские военные не досчитались 13 танков, 11 боевых бронированных машин, 18 единиц автомобильной техники и автоцистерн, трех единиц специальной техники, 19 артиллерийских систем, двух единиц реактивных систем залпового огня, одного средства противовоздушной обороны.
В то же время Силы обороны ликвидировали ориентировочно 660 российских захватчиков.
На 393-е сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили уже около 168 150 оккупантов.
Потери РФ на 23 марта 2023
- личного состава – около 168 150 (+660),
- танков ‒ 3 570 (+13),
- боевых бронированных машин – 6 898 (+11),
- артиллерийских систем – 2 608 (+19),
- реактивных систем залпового огня – 511 (+2),
- средств противовоздушной обороны ‒ 273 (+1),
- самолетов – 305,
- вертолетов – 290,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 203 (+20),
- крылатых ракет ‒ 909,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 452 (+18),
- специальной техники – 273 (+3).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 393-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.