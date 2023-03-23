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Факты / Україна

20 сбитых БПЛА и 13 сожженных танков: потери РФ в войне против Украины на 23 марта

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники в течение суток сбили 20 вражеских беспилотников и сожгли еще более шести десятков единиц техники.

Так, 22 марта российские военные не досчитались 13 танков, 11 боевых бронированных машин, 18 единиц автомобильной техники и автоцистерн, трех единиц специальной техники, 19 артиллерийских систем, двух единиц реактивных систем залпового огня, одного средства противовоздушной обороны.

В то же время Силы обороны ликвидировали ориентировочно 660 российских захватчиков.

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На 393-е сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили уже около 168 150 оккупантов.

Потери РФ на 23 марта 2023

  • личного состава – около 168 150 (+660),
  • танков ‒ 3 570 (+13),
  • боевых бронированных машин – 6 898 (+11),
  • артиллерийских систем – 2 608 (+19),
  • реактивных систем залпового огня – 511 (+2),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 273 (+1),
  • самолетов – 305,
  • вертолетов – 290,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 203 (+20),
  • крылатых ракет ‒ 909,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 452 (+18),
  • специальной техники – 273 (+3).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 393-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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