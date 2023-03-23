Март, 23 в 7:56

Украинские защитники в течение суток сбили 20 вражеских беспилотников и сожгли еще более шести десятков единиц техники.

Так, 22 марта российские военные не досчитались 13 танков, 11 боевых бронированных машин, 18 единиц автомобильной техники и автоцистерн, трех единиц специальной техники, 19 артиллерийских систем, двух единиц реактивных систем залпового огня, одного средства противовоздушной обороны.

В то же время Силы обороны ликвидировали ориентировочно 660 российских захватчиков.

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На 393-е сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины уничтожили уже около 168 150 оккупантов.

Потери РФ на 23 марта 2023

личного состава – около 168 150 (+660),

танков ‒ 3 570 (+13),

боевых бронированных машин – 6 898 (+11),

артиллерийских систем – 2 608 (+19),

реактивных систем залпового огня – 511 (+2),

средств противовоздушной обороны ‒ 273 (+1),

самолетов – 305,

вертолетов – 290,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 203 (+20),

крылатых ракет ‒ 909,

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 452 (+18),

специальной техники – 273 (+3).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 393-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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