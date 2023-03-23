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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Атаки РФ по Запоріжжю та Київщині та Зеленський під Бахмутом: що відбувається на 393-й день війни (онлайн)

Атаки РФ по Запоріжжю та Київщині та Зеленський під Бахмутом: що відбувається на 393-й день війни (онлайн)

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Унаслідок атаки РФ в Запоріжжі постраждали 34 людини: що відомо про ракетний удар по місту.

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