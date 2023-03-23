Атаки РФ по Запоріжжю та Київщині та Зеленський під Бахмутом: що відбувається на 393-й день війни (онлайн)
Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ під Бахмутом та нагородив українських захисників.
Унаслідок атаки РФ в Запоріжжі постраждали 34 людини: що відомо про ракетний удар по місту.
Внаслідок атаки РФ збито 16 із 21 дронів, були зруйновані гуртожитки в Ржищеві.
НАБУ повідомило про підозру ексголові Фонду держмайна.
Основною ціллю можуть стати військові об’єкти, концентрація військ ЗСУ і логістика української армії, повідомили в ГУР.
Парламент Швеції схвалив вступ країни до НАТО.
<1>