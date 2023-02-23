Лютий, 23 в 13:31

Вже понад 10 місяців значна більшість українців тримається думки, що не повинно бути жодних територіальних поступок російському агресору, навіть якщо війна триватиме довше.

Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке він провів упродовж 14-22 лютого 2023 року.

Опитування щодо готовності до територіальних поступок проводилися в травні, липні, вересні й грудні 2022 року. І щоразу понад 80% опитаних виступали категорично проти поступок.

Зараз дивляться

У лютому 2023 року ситуація не змінилася – 87% респондентів проти жодних територіальних поступок. Лише 9% вважають, що задля досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

Крім того, у всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти поступок. Зокрема, серед жителів Сходу – 82% проти поступок (готові поступатися – 13%), а серед жителів Півдня – 86% проти поступок (готові – 9%).

З яким з цих тверджень щодо можливих компромісів для досягнення миру з росією ви згодні більшою мірою?

Порівняно з вереснем у всіх регіонах ситуація більш-менш стабільна.

Директор КМІС Антон Грушецький вважає, що результати опитування показують, наскільки українці є одностайними та стійкими до важких компромісів.

– Як можна бачити, українці і під кінець непростої зими зберігають згуртованість та бажання опиратися далі жорстокому агресорові, – наголосив Грушецький.

В опитуванні взяли участь 2 002 респонденти з усієї України у віці 18 років і старше.