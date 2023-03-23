У Запорізькій області окупанти заборонили людям виходити з дому: навіщо це росіянам

Березень, 23 в 9:00

Російські окупанти заборонили жителям Решетилівського, Чумацького та Костянтинівки Запорізької області залишати свої помешкання.

Ця інформація є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.

За даними української сторони, загарбники здійснили обхід будинків у цих населених пунктах, щоб попередити людей про необхідність перебування в безпечних місцях, заборонивши їм виходити з дому.

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У Генштабі ЗСУ вважають, що це опосередковано свідчить про те, що російські окупанти прагнуть непомітно для місцевих здійснити планове перекидання своєї живої сили та військової техніки до лінії бойового зіткнення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 393-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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