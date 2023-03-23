Март, 23 в 9:00

Российские оккупанты запретили жителям Решетиловского, Чумацкого и Константиновки Запорожской области оставлять свои дома.

Эта информация находится в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По данным украинской стороны, захватчики совершили обход домов в этих населенных пунктах, чтобы предупредить людей о необходимости пребывания в безопасных местах, запретив им выходить из дома.

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В Генштабе ВСУ считают, что это косвенно указывает на то, что российские оккупанты стремятся незаметно для местных осуществить плановую переброску своей живой силы и военной техники к линии боевого столкновения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 393-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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