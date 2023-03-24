Раздавленное танком авто с человеком и “улица смерти”: эксклюзивные кадры из Бучи в первый день после освобождения

Март, 24 в 15:34

Появились видеокадры военных журналистов из Бучи, которые ранее не публиковались.

Видеоматериалы записаны военными журналистами 2 апреля 2022 года в только что освобожденной от оккупантов Бучи.

В Military Media Center сообщили, что это одни из первых известных видеоматериалов из деоккупированного города и они могут помочь следователям Офиса генпрокурора собрать доказательства военных преступлений РФ.

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– Мы с коллегой Александром Соловием снимали восемь часов, весь этот материал передан в Офис генпрокурора. Мы также дали показания, основываясь на увиденном, – рассказал во время встречи в Military Media Center журналист военного телевидения Украины Егор Далиевский.

Съемочная группа Военного телевидения Украины вошла в город, который месяц находился под оккупацией российских захватчиков вместе с бойцами ССО.

– Невозможно передать словами то, что мы увидели. На улице Яблоневой, названной позже “улицей смерти”, лежали десятки расстрелянных в разное время людей; мужчины, замученные россиянами в подвале-пыточной; могилы у многоэтажек… Об этом сложно рассказать, это можно было только фиксировать на видео, – поделился Далиевский.

Фото: скрин с видео