Сирський показав, як українські пілоти атакують ворога на Сході

Березень, 26 в 11:04

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав бойову роботу підрозділів 16 та 18 бригад армійської авіації по військах РФ на східному напрямку.

Відео генерал-полковник оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

Зараз дивляться

Олександр Сирський наголошує: ще в перші дні широкомасштабного вторгнення ворог розраховував знищити українську армійську авіацію.

Проте навіть через рік українські гелікоптери продовжують уражати окупантів всюди, де це потрібно.

– Підтримуючи підрозділи Сил оборони Сходу, наші льотчики демонструють мужність та високу майстерність під час виконання бойових завдань. Удари з неба – це суттєва вогнева та морально-психологічна допомога підрозділам, які героїчно тримають фронт, – додає командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Армійська авіація, попри потужну протидію системи протиповітряної оборони росіян, безперервно та надійно завдає ворогу значних втрат.

Зауважимо, що лише напередодні авіація Сил оборони 11 разів ударила по районах зосередження загарбників.

Крім того, українські захисники збили ворожі БПЛА типу Орлан-10 та Суперкам.

Підрозділи ракетних військ та артилерії натомість уразили три пункти управління та п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 396-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Сирський