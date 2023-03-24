Уже рік, як ЗСУ зруйнували міф про невразливість флоту РФ – Залужний
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Рік тому, 24 березня, Збройні сили України завдали ракетного удару по базі ворога в морському порту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.
Тоді великі десантні кораблі Орськ, Цезарь Кунніков, Новочеркаськ дістали пошкодження, Саратов було знищено.
– Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ.
Це ще раз довело неспростовний факт – на українській землі ворог не знатиме спокою ні на суші, ні на воді, – наголосив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
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