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Факти / Україна

Уже рік, як ЗСУ зруйнували міф про невразливість флоту РФ – Залужний

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Уже рік, як ЗСУ зруйнували міф про невразливість флоту РФ – Залужний
Фото: Depositphotos

Рік тому, 24 березня, Збройні сили України завдали ракетного удару по базі ворога в морському порту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області.

Тоді великі десантні кораблі Орськ, Цезарь Кунніков, Новочеркаськ дістали пошкодження, Саратов було знищено.

– Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами ЗСУ.

Це ще раз довело неспростовний факт – на українській землі ворог не знатиме спокою ні на суші, ні на воді, – наголосив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 394-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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