Март, 26 в 11:04

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал боевую работу подразделений 16 и 18 бригад армейской авиации по войскам РФ на восточном направлении.

Видео генерал-полковник обнародовал в своем Telegram-канале.

Сейчас смотрят

Александр Сырский отмечает, что еще в первые дни широкомасштабного вторжения враг рассчитывал уничтожить украинскую армейскую авиацию.

Однако даже через год украинские вертолеты продолжают поражать оккупантов повсюду, где это нужно.

– Поддерживая подразделения Сил обороны Востока, наши летчики демонстрируют мужество и высокое мастерство во время выполнения боевых задач. Удары с неба – это существенная огневая и морально-психологическая помощь подразделениям, которые героически держат фронт, – добавляет командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Армейская авиация, несмотря на мощное противодействие системы противовоздушной обороны россиян, непрерывно и надежно наносит врагу значительные потери.

Заметим, что только накануне авиация Сил обороны 11 раз ударила по районам сосредоточения захватчиков.

Кроме того, украинские защитники сбили вражеские БПЛА типа Орлан-10 и Суперкам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 396-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Сырский