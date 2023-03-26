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Факты / Україна

Сырский показал, как украинские пилоты атакуют врага на Востоке

Татьяна Забожко, редактор ленты
Підрозділи 16 та 18 бригад армійської авіації

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал боевую работу подразделений 16 и 18 бригад армейской авиации по войскам РФ на восточном направлении.

Видео генерал-полковник обнародовал в своем Telegram-канале.

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Александр Сырский отмечает, что еще в первые дни широкомасштабного вторжения враг рассчитывал уничтожить украинскую армейскую авиацию.

Однако даже через год украинские вертолеты продолжают поражать оккупантов повсюду, где это нужно.

– Поддерживая подразделения Сил обороны Востока, наши летчики демонстрируют мужество и высокое мастерство во время выполнения боевых задач.

Удары с неба – это существенная огневая и морально-психологическая помощь подразделениям, которые героически держат фронт, – добавляет командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Армейская авиация, несмотря на мощное противодействие системы противовоздушной обороны россиян, непрерывно и надежно наносит врагу значительные потери.

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Заметим, что только накануне авиация Сил обороны 11 раз ударила по районам сосредоточения захватчиков.

Кроме того, украинские защитники сбили вражеские БПЛА типа Орлан-10 и Суперкам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 396-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Сырский

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