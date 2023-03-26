Сырский показал, как украинские пилоты атакуют врага на Востоке
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал боевую работу подразделений 16 и 18 бригад армейской авиации по войскам РФ на восточном направлении.
Видео генерал-полковник обнародовал в своем Telegram-канале.
Александр Сырский отмечает, что еще в первые дни широкомасштабного вторжения враг рассчитывал уничтожить украинскую армейскую авиацию.
Однако даже через год украинские вертолеты продолжают поражать оккупантов повсюду, где это нужно.
– Поддерживая подразделения Сил обороны Востока, наши летчики демонстрируют мужество и высокое мастерство во время выполнения боевых задач.
Удары с неба – это существенная огневая и морально-психологическая помощь подразделениям, которые героически держат фронт, – добавляет командующий Сухопутными войсками ВСУ.
Армейская авиация, несмотря на мощное противодействие системы противовоздушной обороны россиян, непрерывно и надежно наносит врагу значительные потери.
Заметим, что только накануне авиация Сил обороны 11 раз ударила по районам сосредоточения захватчиков.
Кроме того, украинские защитники сбили вражеские БПЛА типа Орлан-10 и Суперкам.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 396-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Александр Сырский