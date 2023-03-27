Березень, 27 в 7:12

У селище Троїцьке, що на Луганщині, до місцевого моргу за добу привезли близько 100 тіл вбитих російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

А на лікування прибуло близько 140 важкопоранених загарбників.

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Ворог не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, саме тому продовжує ведення наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там наші воїни відбили понад 60 атак противника.

Крім того, минулої доби авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 397-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.