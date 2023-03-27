Март, 27 в 7:12

В поселок Троицкое Луганской области в местный морг за сутки привезли около 100 тел убитых российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

А на лечение прибыло около 140 тяжелораненых захватчиков.

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Враг не оставляет попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, поэтому продолжает ведение наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там наши воины отбили более 60 атак противника.

Кроме того, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 397-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.