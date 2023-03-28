Вибухи у Києві та бої на Донбасі: що відбувається на 398 добу війни (онлайн)
У Святошинському районі Києва палає приміщення магазину, в Оболонському прогриміли вибухи, повідомив мер Віталій Кличко.
Німеччина хоче в найближчі роки збільшити військову допомогу Україні з 3 до понад 15 млрд євро, — Der Spiegel.
Росіяни безпілотниками атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині. Поранений чоловік, пошкоджені заклад освіти, приватний будинок та дві автівки.
У районі Мінського автомобільного заводу спалахнула масштабна пожежа.
Близько 18 німецьких танків Leopard 2A6 та 40 БМП Marder прибули в Україну.
Рада безпеки ООН планує цього тижня провести засідання для обговорення рішення російського диктатора Володимира Путіна розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.
Про це заявив речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік під час онлайн-брифінгу, коментуючи скандальні заяви Кремля.
– Наскільки мені відомо, засідання (Радбезу ООН щодо заяви Путіна, – Ред.) має відбутися цього тижня. Але це, звичайно, питання до Ради Безпеки, – заявив він.
У Київській міській військовій адміністрації розповіли подробиці повітряної атаки на столицю.
– Ворог продовжує застосовувати свою тактику атак баражуючими боєприпасами з північно-східного напрямку. І цього разу країна-терорист знову запустила свої БПЛА Shahed в напрямку столиці.
За попередньою інформацією, сили ППО в повітряному просторі навколо Києва виявили та знищили всі ворожі цілі.
Зафіксовано падіння уламків безпілотників у Святошинському районі Києва, внаслідок чого спалахнула пожежа у нежитловому приміщенні на площі близько 200 кв. м. Попередньо, на цю мить – без жертв, проте інформація уточнюється.
– Я вкотре звертаюся до всіх мешканців Києва – чітко та неухильно дотримуйтеся вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів. З отриманням сигналу про повітряну небезпеку негайно прямуйте в найближчі укриття, – наголосив начальник КМВА Сергій Попко.
Пожежу в Святошинському районі Києва локалізували. Потерпілих не виявили, зазначив мер столиці Віталій Кличко.
Уряд Німеччини має наміри збільшити військову допомогу Україні вп’ятеро, щоб довести загальну суму до понад €15 млрд і значно розширити підтримку ЗСУ.
За даними німецького видання Der Spiegel, ФРН хоче багаторазово збільшити витрати на військову допомогу Україні найближчими роками.
– Берлін хоче збільшити допомогу з €3 млрд до понад €15 млрд, – йдеться у повідомленні.
У Святошинському районі Києва спалахнула пожежа у приміщенні магазину після вибухів. Інформація щодо потерпілих уточнюється, зазначив мер Віталій Кличко.