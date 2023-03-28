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У Київській міській військовій адміністрації розповіли подробиці повітряної атаки на столицю.

– Ворог продовжує застосовувати свою тактику атак баражуючими боєприпасами з північно-східного напрямку. І цього разу країна-терорист знову запустила свої БПЛА Shahed в напрямку столиці.

За попередньою інформацією, сили ППО в повітряному просторі навколо Києва виявили та знищили всі ворожі цілі.

Зафіксовано падіння уламків безпілотників у Святошинському районі Києва, внаслідок чого спалахнула пожежа у нежитловому приміщенні на площі близько 200 кв. м. Попередньо, на цю мить – без жертв, проте інформація уточнюється.