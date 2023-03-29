Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову

Наташа Тарчевська, редакторка стрічки
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Фото: Depositphotos

Верховна Рада ухвалила закони про затвердження указів президента щодо продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб – до 20 травня 2023 року.

Відповідно до норм українського законодавства, мобілізація відбувається у чотири хвилі, однак залишаються ті категорії громадян, які не підпадають під мобілізацію в Україні.

Хто не підпадає під призов під час мобілізації

Також не залучаються до мобілізації чоловіки та жінки, які є батьками та займаються вихованням дітей.

Зараз дивляться
  • Багатодітні чоловіки та жінки. Йдеться про тих батьків, на вихованні яких – троє та більше неповнолітніх дітей.
  • Батьки-одинаки та самотні матері, які виховують щонайменше одну неповнолітню дитину.
  • Чоловіки та жінки у статусі опікунів та прийомних батьків бодай однієї неповнолітньої дитини.

Не підлягають призову на військову службу батьки, на вихованні яких:

  • Неповнолітня дитина з інвалідністю підгрупи А.
  • Неповнолітня дитина з інвалідністю III-IV групи.
  • Повнолітня (18 – 23 роки) дитина з інвалідністю I чи II групи.

Також не можуть призвати:

  • жінок та чоловіків, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях.
  • жінок та чоловіків, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходить військову службу. Ця категорія була додана після набрання чинності у квітні закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Крім того, не можуть призвати одержувачів професійної передвищої та вищої освіти, асистентів-стажерів, аспірантів та докторантів, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти.

Окремо визначаються категорії державних службовців, які не підлягають призову.

Зокрема, йдеться про депутатів Верховної Ради України та АР Крим, працівників правоохоронних структур (оскільки вони вже залучені до оборони країни), а також антикорупційних органів.

Також не можуть мобілізувати громад, які мають відстрочку від проходження військової служби.

Читайте
Загальна мобілізація 2023: які є види повісток та де їх можуть вручити

Джерело: Міноборони
Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка