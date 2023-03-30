Березень, 29 в 23:41

Інспектори Сполучених Штатів не виявили ознак нецільового використання допомоги, наданої Україні від США. Інших серйозних порушень у межах підтримки України також не було виявлено.

Про це заявила виконувачка обов’язків генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ніколь Анджарелла під час слухань на спецзасіданні в Сенаті США.

За її словами, з моменту надання американської допомоги Україні після повномасштабного російського вторгнення Вашингтон створив систему контролю, яка передбачає кілька рівнів нагляду, а також провів необхідні роз’яснювальні роботи про те, як повідомляти про підозри порушень.

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Ніколь Анджарелла додала, що від початку надання допомоги Україні Офіс генерального інспектора USAID отримав 178 повідомлень про можливі порушення, пов’язані з Україною, “що на 556% більше, ніж за попередні 11 місяців”.

– На сьогодні ми не маємо жодних серйозних кримінальних знахідок, пов’язаних із наданням допомоги Україні з боку США. Однак таке збільшення кількості повідомлень свідчить про те, що наша інформаційно-просвітницька діяльність працює. І що люди знають, як і кому повідомляти про потенційні зловживання коштами USAID, – сказала вона.

Анджарелла пізніше заявила, що офіс Генінспектора USAID здійснює два відкриті розслідування щодо можливого зловживання американською допомогою, а ще п’ять розслідувань перебувають на стадії попереднього вивчення обставин.

Ніколь Анджарелла також повідомила про ситуацію, коли могло виникнути потенційне зловживання в межах постачань допомоги, про що заявив один із великих американських підрядників, які працюють в Україні. Однак у тій ситуації до порушення справа не дійшла.

– Серйозні висновки буде зроблено після процесу ретельного розслідування або аудиту… тому на сьогодні ми не підтвердили жодного звинувачення, – сказала вона.

На попередніх слуханнях чиновники США також не виявили жодних ознак нецільового використання американської допомоги з боку України.