65 українських військових завершили навчання на ППО Patriot у США – Пентагон

Березень, 30 в 23:01

На базі Форт Сіллі у штаті Оклахома завершила навчання на системах ППО Patriot група із 65 українських солдатів. Вона вирушила до Європи для взаємодії з побратимами, які проходять навчання в Європі.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

– Цього тижня 65 українських військовослужбовців Сил протиповітряної оборони завершили навчання на системах Patriot у Форт Сілл, штат Оклахома, тож повернулися до Європи. Вони інтегруються з іншими українськими протиповітряними військами, а також із системами ППО Patriot, наданими США, Німеччиною і Нідерландами, – заявив він.

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Крім того, за словами Райдера, “наприкінці цього місяця” очікується завершення навчання групи з понад 4000 українських солдатів у складі двох бригад, одна з яких оснащена БМП Bradley, а інша – ББМ Stryker, після чого вони повернуться до України.

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