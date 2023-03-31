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Факти / Україна

65 українських військових завершили навчання на ППО Patriot у США – Пентагон

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Навчання ЗСУ на Patriot
Фото: Міноборони

На базі Форт Сіллі у штаті Оклахома завершила навчання на системах ППО Patriot група із 65 українських солдатів. Вона вирушила до Європи для взаємодії з побратимами, які проходять навчання в Європі.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

– Цього тижня 65 українських військовослужбовців Сил протиповітряної оборони завершили навчання на системах Patriot у Форт Сілл, штат Оклахома, тож повернулися до Європи. Вони інтегруються з іншими українськими протиповітряними військами, а також із системами ППО Patriot, наданими США, Німеччиною і Нідерландами, – заявив він.

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Крім того, за словами Райдера, “наприкінці цього місяця” очікується завершення навчання групи з понад 4000 українських солдатів у складі двох бригад, одна з яких оснащена БМП Bradley, а інша – ББМ Stryker, після чого вони повернуться до України.

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– Нині в Німеччині на полігонах Граффін-Бір і Хохенфельс тривають додаткові тренування із загальновійськової підготовки, – додав речник Пентагону.

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