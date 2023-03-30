Сенат Польщі одноголосно засудив викрадення українських дітей Росією

Березень, 30 в 20:23

У четвер, 30 березня, сенат Польщі одноголосно засудив масову депортацію українських дітей Росією.

За відповідну резолюцію проголосували усі 90 сенаторів.

Вони нагадали, що від початку агресії проти України російська влада “здійснює широкомасштабні, незаконні масові депортації українських дітей до Росії на окупованих нею територіях”.

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– Сенат Республіки Польща засуджує нелюдську процедуру російського викрадення українських дітей під час війни, розв’язаної проти України,– йдеться у резолюції.

Senat przyjął uchwałę potępiającą nielegalne deportacje dzieci.

????Za: 90

????Przeciw: 0

⚪️Wstrzymało się: 0 pic.twitter.com/lavniqwhIN — Senat RP ???????? (@PolskiSenat) March 30, 2023

Польські сенатори також закликали міжнародні організації та інституції, які мають відповідну правову компетенцію, притягнути до відповідальності винних у скоєнні цих воєнних злочинів в Україні.

Фото: Senat RP