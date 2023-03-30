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Факти / Україна

Сенат Польщі одноголосно засудив викрадення українських дітей Росією

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Сенат Польщі одноголосно засудив викрадення українських дітей Росією

У четвер, 30 березня, сенат Польщі одноголосно засудив масову депортацію українських дітей Росією.

За відповідну резолюцію проголосували усі 90 сенаторів.

Вони нагадали, що від початку агресії проти України російська влада “здійснює широкомасштабні, незаконні масові депортації українських дітей до Росії на окупованих нею територіях”.

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– Сенат Республіки Польща засуджує нелюдську процедуру російського викрадення українських дітей під час війни, розв’язаної проти України,– йдеться у резолюції.

Польські сенатори також закликали міжнародні організації та інституції, які мають відповідну правову компетенцію, притягнути до відповідальності винних у скоєнні цих воєнних злочинів в Україні.

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Фото: Senat RP

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