Березень, 31 в 14:28

У Дніпрі спецпризначенці СБУ ліквідували злочинне угруповання, яке викрадало людей.

До банди входило 10 осіб, більшість з яких неодноразово були судимі за тяжкі та особливо тяжкі злочини.

Зловмисники займалися розбійними нападами та вимаганнями грошей з громадян, зокрема з представників малого і середнього бізнесу. А у разі відмови погрожували фізичною розправою та знищенням майна.

Зараз дивляться

Для маскування злочинних дій фігуранти постійно змінювали автомобілі, використовували перуки, підроблені автономери та фальшиві посвідчення СБУ.

СБУ зафіксувала факт викрадення злочинцями місцевого підприємця, якого силою утримували в орендованому приміщенні. Чоловіка били та чинили психологічний тиск, щоб отримати ключі від його приватної оселі.

Звідти грабіжники винесли готівку в іноземній валюті на загальну суму понад 1 млн грн.

Встановлено, що лідером банди є місцевий кримінальник, який очікує покарання у СІЗО за розбій та грабежі. Саме він дистанційно керував угрупованням та погоджував перелік потенційних жертв.

Під час обшуків у фігурантів вилучили незареєстровану зброю та інші докази злочинної діяльності.

Затриманим повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

ст. 186 (грабіж);

ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу ˗ тримання під вартою.