Обстріли критично знизились: ЗСУ вдалося зачистити західну частину Кінбурнської коси
Упродовж останніх днів Оперативне командування Південь фіксує критичне зменшення обстрілів Кінбурнської коси, що в Миколаївській області.
Про це під час ефіру телемарафону Єдині новини повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
Так, 30 березня о 01:10 берегова лінія Очаківської громади перебувала під мінометним обстрілом.
28 березня о 21:27 окупанти туди гатили з артилерії.
Перед цим мінометних обстрілів по акваторії Дніпровсько-Бузького лиману Очаківської громади росіяни завдавали ще 23 березня о 14:43 та 15:19.
Такі поодинокі обстріли Дніпровсько-Бузького лиману керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня називає таким собі нагадуванням про себе з боку загарбників.
– Росіяни знову нагадали про себе та боягузливо втекли, тому що усвідомлюють результативність нашої роботи.
Нам вдалося зачистити західну частину коси, тож тепер туди ворог дуже побоюється підтягувати оновлення позицій, – говорить Наталія Гуменюк.
Наразі окупанти переформатовують свої підрозділи ближче до материкової частини та намагаються там відновити особовий склад, який погодиться виїжджати на позиції, із яких ніхто не повертається.
– ЗСУ забезпечили такий стійкий вогневий контроль, що ворог не може просунутись для обстрілів Очаківської та Куцурубської громад із протилежного берега, – пояснює керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.
Саме звідти, наголошує Наталія Гуменюк, ворог тероризує морські транспортні шляхи.
– Тож таким чином українські захисники працюють над тим, щоб морський регіон став більш безпечним, і дипломатам було легше переконати світову спільноту в доречності долучення миколаївських портів до зернової ініціативи, – каже керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.
Нагадаємо, що останнім часом усе частіше в районі Кінбурнської коси не фіксуються обстріли.
Зокрема, обстрілів Дніпровсько-Бузького лиману не було по кілька діб.
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Фото: Миколаївська обласна рада