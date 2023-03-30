Обстріли критично знизились: ЗСУ вдалося зачистити західну частину Кінбурнської коси

Березень, 30 в 9:31

Упродовж останніх днів Оперативне командування Південь фіксує критичне зменшення обстрілів Кінбурнської коси, що в Миколаївській області.

Про це під час ефіру телемарафону Єдині новини повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Так, 30 березня о 01:10 берегова лінія Очаківської громади перебувала під мінометним обстрілом.

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28 березня о 21:27 окупанти туди гатили з артилерії.

Перед цим мінометних обстрілів по акваторії Дніпровсько-Бузького лиману Очаківської громади росіяни завдавали ще 23 березня о 14:43 та 15:19.

Такі поодинокі обстріли Дніпровсько-Бузького лиману керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня називає таким собі нагадуванням про себе з боку загарбників.

– Росіяни знову нагадали про себе та боягузливо втекли, тому що усвідомлюють результативність нашої роботи. Нам вдалося зачистити західну частину коси, тож тепер туди ворог дуже побоюється підтягувати оновлення позицій, – говорить Наталія Гуменюк.

Наразі окупанти переформатовують свої підрозділи ближче до материкової частини та намагаються там відновити особовий склад, який погодиться виїжджати на позиції, із яких ніхто не повертається.

– ЗСУ забезпечили такий стійкий вогневий контроль, що ворог не може просунутись для обстрілів Очаківської та Куцурубської громад із протилежного берега, – пояснює керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Саме звідти, наголошує Наталія Гуменюк, ворог тероризує морські транспортні шляхи.

– Тож таким чином українські захисники працюють над тим, щоб морський регіон став більш безпечним, і дипломатам було легше переконати світову спільноту в доречності долучення миколаївських портів до зернової ініціативи, – каже керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня.

Нагадаємо, що останнім часом усе частіше в районі Кінбурнської коси не фіксуються обстріли.

Зокрема, обстрілів Дніпровсько-Бузького лиману не було по кілька діб.

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Фото: Миколаївська обласна рада