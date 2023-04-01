Фінансування України від МВФ на $15,6 млрд та обговорення спецтрибуналу над Росією: що відбувається на 402-й день війни (онлайн)
Словенія підписала декларацію про підтримку вступу України до НАТО.
В Україні створять спецгрупи з метою фіксації воєнних злочинів РФ, які збиратимуть докази для МКС
МВФ схвалив чотирирічний пакет фінансування для України на $15,6 млрд.
До держбюджету України надійшов кредит від Канади $1,8 млрд, повідомили у Мінфіні.
Окупанти знизили темпи наступу на Авдіївку через вичерпання резервів, повідомили в ЗСУ.
Словаччина планує збільшити виробництво боєприпасів для України, повідомив очільник Міноборони.
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