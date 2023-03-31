Березень, 31 в 9:33

30 березня вагнерівці домоглися незначних успіхів у південній частині Бахмута, проте наступи окупантів сповільнилася, а Сили оборони України запобігли безпосередній загрозі оточення.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російський блогер заявив, що окупаційні сили захопили адміністративну будівлю в Бахмуті, хоча аналітики ISW поки не спостерігали візуального підтвердження цих заяв.

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Також російські військові блогери стверджують, що найманці Вагнера змінюють тактику в Бахмуті та концентрують сили, щоб перейти до вирішальних штурмів.

Зі свого боку український командир, який несе службу в Бахмуті, повідомив, що темп російських наступальних операцій у районі міста знижується.

Полковник ЗСУ Євген Межевікін 30 березня заявив, що наступи армії РФ у районі Бахмута сповільнилися і що Сили оборони України запобігли безпосередній загрозі оточення.

Межевікін заявив, що українські сили оборони стабілізували свої фланги на північ і південь від Бахмута, і що російські сили прикриваються міською інфраструктурою.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі наприкінці грудня 2022 року повідомив, що угрупування Вагнера в Україні налічувало 50 тис. бойовиків, зокрема 10 тис. найманців і 40 тис. завербованих засуджених.

17 лютого 2023 року Кірбі повідомив, що ПВК Вагнера зазнала 30 тис. втрат, з яких 9 тис. загинули в ході операцій в Україні.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі 29 березня повідомив, що ПВК Вагнера налічує близько 6 тис. кадрових військових і від 20 тис. до 30 тис. переважно засуджених, які воюють у районі Бахмута.