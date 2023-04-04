Квітень, 04 в 6:15

Уночі 4 квітня російський ворог атакував Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом росіяни здійснили до 17 пусків ударних безпілотників, імовірно з району східного узбережжя Азовського моря.

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Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь знищено 14 “шахедів”.

Крім того, авіація Сил оборони минулої доби завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів. Також наші воїни збили ворожий розвідувальний БПЛА, а наші ракетники і артилеристи уразили район зосередження живої сили ворога.

Фото: Командування Повітряних сил