Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Шахедна ніч: ворожі дрони Shahed влучили у підприємство на Одещині

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Пожежа в Херсонській області
Фото: ДСНС

Вночі російські окупанти випустили по Україні 17 дронів-камікадзе Shahed 131/136. У небі над Одещиною збили 13 безпілотників.

Про це повідомив речник очільника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Над Миколаївщиною Сили протиповітряної оборони знищили один дрон.

Зараз дивляться

Проте є влучання по одному з підприємств на Одещині, там сталася пожежа, яку до ранку рятувальники загасили.

Попередньо, без людських втрат.

Сергій Братчук подякував усім, хто не фіксував ворожі прильоти по об’єкту. А ті, хто це зробив та опублікував у соцмережах, відповідатимуть перед законом – їхні імена відомі правоохоронцям.

Читайте
Одна з ракет вдарила по будівлі УПЦ МП, є поранені: наслідки атаки в Одеській області

Фото: Сухопутні війська

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка