Шахедна ніч: ворожі дрони Shahed влучили у підприємство на Одещині
Фото: ДСНС
Вночі російські окупанти випустили по Україні 17 дронів-камікадзе Shahed 131/136. У небі над Одещиною збили 13 безпілотників.
Про це повідомив речник очільника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Над Миколаївщиною Сили протиповітряної оборони знищили один дрон.
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Проте є влучання по одному з підприємств на Одещині, там сталася пожежа, яку до ранку рятувальники загасили.
Попередньо, без людських втрат.
Сергій Братчук подякував усім, хто не фіксував ворожі прильоти по об’єкту. А ті, хто це зробив та опублікував у соцмережах, відповідатимуть перед законом – їхні імена відомі правоохоронцям.
Фото: Сухопутні війська