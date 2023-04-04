Квітень, 04 в 7:47

Вночі російські окупанти випустили по Україні 17 дронів-камікадзе Shahed 131/136. У небі над Одещиною збили 13 безпілотників.

Про це повідомив речник очільника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Над Миколаївщиною Сили протиповітряної оборони знищили один дрон.

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Проте є влучання по одному з підприємств на Одещині, там сталася пожежа, яку до ранку рятувальники загасили.

Попередньо, без людських втрат.

Сергій Братчук подякував усім, хто не фіксував ворожі прильоти по об’єкту. А ті, хто це зробив та опублікував у соцмережах, відповідатимуть перед законом – їхні імена відомі правоохоронцям.

Фото: Сухопутні війська