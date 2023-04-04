Апрель, 04 в 7:47

Ночью российские оккупанты выпустили по Украине 17 дронов-камикадзе Shahed 131/136. В небе над Одесской областью сбили 13 беспилотников.

Об этом сообщил представитель главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Над Николаевской областью Силы противовоздушной обороны уничтожили один дрон.

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Однако есть попадание по одному из предприятий в Одесской области, там произошел пожар, который до утра спасатели потушили.

Предварительно, без человеческих потерь.

Сергей Братчук поблагодарил всех, кто не фиксировал вражеские прилеты по объекту. А те, кто это сделал и опубликовал в соцсетях, будут отвечать перед законом — их имена известны правоохранителям.

Фото: Сухопутні війська