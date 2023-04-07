Квітень, 07 в 11:46

Очікувати, що російських МіГів не буде на території Білорусі, не варто, вони можуть повернутися.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, коментуючи вчорашній переліт “кинджалоносіїв” МіГ-31К з Білорусі в Росію.

Він припустив, що, можливо, у росіян виникли якісь технічні нюанси, через що вони переганяють літаки туди і назад.

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– Як полетіли, так і прилетять. У них є якісь плани, очевидно. Вже таке було. Тренувальні польоти у них були, тоді приблизно 20 хв була тривога. І так само були перельоти на територію інших аеродромів, на територію Росії. Можливо, там є якісь технічні нюанси. Саме МіГи прилетіли з території Росії зі своїх базових аеродромів, тому можуть бути моменти, які потребують догляду чи експлуатації, – сказав Ігнат в ефірі телеканалу Київ.

Нагадаємо, що 6 квітня територію Білорусі залишили одразу три винищувачі Повітряно-космічних сил РФ МіГ-31К, які є потенційними носіями ракет Кинджал.

Літаки дислокувалися на аеродромі в Мачулищах з 13 грудня 2022 року.