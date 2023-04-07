У них є якісь плани: Ігнат прокоментував переліт МіГ-31К з Білорусі до РФ
Очікувати, що російських МіГів не буде на території Білорусі, не варто, вони можуть повернутися.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, коментуючи вчорашній переліт “кинджалоносіїв” МіГ-31К з Білорусі в Росію.
Він припустив, що, можливо, у росіян виникли якісь технічні нюанси, через що вони переганяють літаки туди і назад.
– Як полетіли, так і прилетять. У них є якісь плани, очевидно. Вже таке було. Тренувальні польоти у них були, тоді приблизно 20 хв була тривога. І так само були перельоти на територію інших аеродромів, на територію Росії. Можливо, там є якісь технічні нюанси. Саме МіГи прилетіли з території Росії зі своїх базових аеродромів, тому можуть бути моменти, які потребують догляду чи експлуатації, – сказав Ігнат в ефірі телеканалу Київ.
Нагадаємо, що 6 квітня територію Білорусі залишили одразу три винищувачі Повітряно-космічних сил РФ МіГ-31К, які є потенційними носіями ракет Кинджал.
Літаки дислокувалися на аеродромі в Мачулищах з 13 грудня 2022 року.