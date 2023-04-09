Квітень, 09 в 7:03

Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито понад 50 атак на зазначених напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

Зараз дивляться

Противник і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей. У прикордонних районах Курської області Росія продовжує інженерне обладнання місцевості.

На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Кузьминого та Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Богданівка. Підрозділи сил оборони відбили близько 10 атак противника на зазначеній ділянці фронту.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 15 ворожих атак.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції.

Протягом минулої доби окупанти завдали 4 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснили 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили два БпЛА типу Supercam, шість БпЛА типу Орлан-10 та шість БпЛА типу Zala.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, одну позицію засобів протиповітряної оборони та п’ять станцій радіоелектронної боротьби противника.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 410-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.