Злиті в мережу секретні документи Пентагону, в яких нібито містилася інформація про контрнаступ ЗСУ, не вплинуть на допомогу Україні з боку США.

Про це під час брифінгу повідомив заступник спікера Державного департаменту США Ведант Патель.

– Ми надалі забезпечуватимемо підтримку України на тлі жорстокої агресії Росії стільки, скільки потрібно, – зазначив він, коментуючи можливість впливу “зливу” документів на поточні операції в Україні.

Він також наголосив, що українське керівництво самостійно ухвалює рішення щодо планування та проведення операцій.

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За даними ЗМІ, злиті документи про контрнаступ ЗСУ можуть бути підробкою. Водночас CNN заявляє, що Україна через витік змінила військові плани.

Нагадаємо, 6 квітня видання The New York Times повідомило про появу в мережі начебто засекречених військових документів, в яких описуються плани США і НАТО щодо озброєння для ЗСУ перед контрнаступом. Наразі Пентагон розслідує, хто за цим міг стояти.