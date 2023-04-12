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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Луганську ОВА очолить Артем Лисогор: що про нього відомо

Луганську ОВА очолить Артем Лисогор: що про нього відомо

У вівторок, 11 квітня, Кабмін погодив призначення на посаду голови Луганської обласної військової адміністрації Артема Володимировича Лисогора.

Що про нього відомо – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Артем Лисогор народився 1983 року. У 2004 році закінчив Національну академію внутрішніх справ.

За даними зі сторінки посадовця у Facebook, Лисогор служив у полку патрульної служби поліції особливого призначення Дніпро-1.

З липня 2016 року Артем Лисогор тимчасово виконував обов’язки заступника начальника Головного управління Нацполіції в Житомирській області, а у вересні того ж року був призначений заступником начальника ГУ Нацполіції в Житомирській області.

З жовтня 2021 до червня 2022 року заступник начальника Головного управління Нацполіції Житомирщини Артем Лисогор був відряджений на Схід України для виконання обов’язків заступника командувача Об’єднаних сил щодо задіяння сил та засобів підрозділів Національної поліції.

Лисогор нагороджений орденом За мужність ІІІ ступеня. Відповідний указ №141/2022 Про відзначення державними нагородами України від 16 березня 2022 року опублікований на сайті глави держави.

В одному з інтерв’ю Лисогор розповідав, що повномасштабне вторгнення РФ застало його у Щасті Луганської області, куди прибув ще 20 лютого для організації роботи додаткових підрозділів, сформованих із батальйонів.

Раніше речник президента Сергій Нікіфоров повідомляв, що новим очільником Луганської ОВА може стати військовий.

Фото: Артем Лисогор

Війна в Україні, Луганська область
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