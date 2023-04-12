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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Окупанти готуються до наступу ЗСУ на Мелітополь – розвідка Британії

Оборонні укріплення окупантів

Російське командування вірить, що Збройні сили України готуються до наступу на Мелітополь Запорізької області, тому окупанти доклали значних зусиль для зведення там оборони.

Таку версію висунули в розвідці Міноборони Великої Британії 12 квітня.

За даними британського оборонного відомства, росіяни вже завершили зводити три рівні оборонних зон приблизно на 120 км на Півдні України.

Цілком можливо, що за ці роботи протягом останніх тижнів відповідало Південне угруповання військ армії РФ.

За свідченнями британських розвідників, кожна з цих трьох ліній зведена на відстані 10-20 км одна від одної.

Є передня лінія передових бойових позицій, а позаду – дві зони майже безперервної, більш складної оборони.

У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що такий захист може стати серйозною перешкодою, однак додають, що його корисність майже повністю залежить від підтримки достатньої кількості артилерії та особового складу.

Натомість досі не зрозуміло, чи зможе Південне угруповання військ накопичити достатньо ресурсів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 413-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Настоящий Гладков

Війна в Україні, Запорізька область, ЗСУ, Мелітополь, Російська агресія, РФ
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