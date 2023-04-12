Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 12.04.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
Правила перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків 2023: що потрібно знати
Мобілізація студентів 2023 в Україні: кого можуть призвати до армії
Весняні канікули в Україні 2023: коли розпочнуться та скільки триватимуть
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Окупанти за ніч наростили кількість ракетоносіїв у Чорному морі – Гуменюк

Запуск ракет типу Калібр із моря

Росіяни за ніч наростили кількість ракетоносіїв у Чорному морі.

Зараз їх там перебуває два – надводний фрегат та підводний човен.

Це свідчить, що сумарний залп ракет типу Калібр може сягнути 12, наголосила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Корабельне угруповання загалом критичних змін не зазнало.

– Шторм трішки зменшився, тож цілком імовірно, що, намагаючись грати м’язами та демонструвати свою потужність на тлі численних розмов про майбутній контрнаступ, ворог міг посилити таким чином своє угруповання, – говорить Наталія Гуменюк.

Однак, наголошує керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, загроза ракетного удару зберігається.

Навіть попри те, що ворог, очевидно, економить ракети й останнім часом не застосовує їх із моря, активність російської авіації – доволі сильна.

За словами Наталії Гуменюк, це може свідчити про поєднання зусиль.

– Навряд чи це буде масований ракетний удар, однак аналітики та експерти стверджують, що окупанти можуть нашкребти сили, щоб, так би мовити, напередодні контрнаступу потужно вдарити та знову налякати, – зауважує керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України.

Станом на 12 квітня кораблі РФ перебувають у ракетобезпечному, на думку російського командування, районі – ховаються за південно-східним узбережжям Криму, але й звідти можуть завдавати ударів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 413-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони Росії

Війна в Україні, Ракета, Ракетні удари Росії, Російська агресія, РФ, флот РФ, Чорне море, Чорноморський флот РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 12.04.2023
карта бойових дій 2023
ЗСУ мають багато можливостей, щоб контрнаступ був успішний – глава Пентагону
Ллойд Остін
Понад 180 тис. знищених окупантів: втрати армії РФ на 12 квітня
Знищена техніка Росії
Українські ракетники та артилеристи знищили дві станції РЕБ окупантів – Генштаб
Бої на фронті
На карту поставлено багато – директор ЦРУ про контрнаступ ЗСУ
Директор ЦРУ
Відео
Якби ми не обороняли Бахмут, то ворог би йшов вглиб території України – Маляр

Російські окупаційні війська перетворили частину Бахмута на сирійське місто Алеппо, яке повністю розбомблене, однак якби не українські захисники, то ворог просунувся б углиб України.

Яна Брензей, Ілля Нежигай
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Окупанти за ніч наростили кількість ракетоносіїв у Чорному морі – Гуменюк
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Окупанти за ніч наростили кількість ракетоносіїв у Чорному морі – Гуменюк
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь