Окупанти за ніч наростили кількість ракетоносіїв у Чорному морі – Гуменюк

Росіяни за ніч наростили кількість ракетоносіїв у Чорному морі.

Зараз їх там перебуває два – надводний фрегат та підводний човен.

Це свідчить, що сумарний залп ракет типу Калібр може сягнути 12, наголосила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Корабельне угруповання загалом критичних змін не зазнало.

– Шторм трішки зменшився, тож цілком імовірно, що, намагаючись грати м’язами та демонструвати свою потужність на тлі численних розмов про майбутній контрнаступ, ворог міг посилити таким чином своє угруповання, – говорить Наталія Гуменюк.

Однак, наголошує керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, загроза ракетного удару зберігається.

Навіть попри те, що ворог, очевидно, економить ракети й останнім часом не застосовує їх із моря, активність російської авіації – доволі сильна.

За словами Наталії Гуменюк, це може свідчити про поєднання зусиль.

– Навряд чи це буде масований ракетний удар, однак аналітики та експерти стверджують, що окупанти можуть нашкребти сили, щоб, так би мовити, напередодні контрнаступу потужно вдарити та знову налякати, – зауважує керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України.

Станом на 12 квітня кораблі РФ перебувають у ракетобезпечному, на думку російського командування, районі – ховаються за південно-східним узбережжям Криму, але й звідти можуть завдавати ударів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 413-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Міноборони Росії

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