Россияне за ночь нарастили количество ракетоносителей в Черном море.

Сейчас их там находится два – надводный фрегат и подводная лодка.

Это свидетельствует о том, что суммарный залп ракет типа Калибр может составить 12, отметила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Корабельная группировка в целом критических изменений не претерпела.

– Шторм немного уменьшился, поэтому вполне вероятно, что, пытаясь играть мышцами и демонстрировать свою силу на фоне многочисленных разговоров о предстоящем контрнаступлении, враг мог усилить таким образом свою группировку, – говорит Наталья Гуменюк.

Однако отмечает руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины, угроза ракетного удара сохраняется.

Даже несмотря на то, что враг, очевидно, экономит ракеты и в последнее время не применяет их с моря, активность российской авиации – достаточно велика.

По словам Натальи Гуменюк, это может свидетельствовать о сочетании усилий.

– Вряд ли это будет массированный ракетный удар, однако аналитики и эксперты утверждают, что оккупанты могут наскрести силы, чтобы, так сказать, накануне контрнаступления мощно ударить и снова напугать, – отмечает руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

По состоянию на 12 апреля корабли РФ находятся в ракетобезопасном, по мнению российского командования, районе – прячутся за юго-восточным побережьем Крыма, но и оттуда могут наносить удары.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 413-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны России

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