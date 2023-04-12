Оккупанты за ночь увеличили количество ракетоносителей в Черном море – Гуменюк
Россияне за ночь нарастили количество ракетоносителей в Черном море.
Сейчас их там находится два – надводный фрегат и подводная лодка.
Это свидетельствует о том, что суммарный залп ракет типа Калибр может составить 12, отметила в эфире общенационального телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
Корабельная группировка в целом критических изменений не претерпела.
– Шторм немного уменьшился, поэтому вполне вероятно, что, пытаясь играть мышцами и демонстрировать свою силу на фоне многочисленных разговоров о предстоящем контрнаступлении, враг мог усилить таким образом свою группировку, – говорит Наталья Гуменюк.
Однако отмечает руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины, угроза ракетного удара сохраняется.
Даже несмотря на то, что враг, очевидно, экономит ракеты и в последнее время не применяет их с моря, активность российской авиации – достаточно велика.
По словам Натальи Гуменюк, это может свидетельствовать о сочетании усилий.
– Вряд ли это будет массированный ракетный удар, однако аналитики и эксперты утверждают, что оккупанты могут наскрести силы, чтобы, так сказать, накануне контрнаступления мощно ударить и снова напугать, – отмечает руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.
По состоянию на 12 апреля корабли РФ находятся в ракетобезопасном, по мнению российского командования, районе – прячутся за юго-восточным побережьем Крыма, но и оттуда могут наносить удары.
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Фото: Минобороны России