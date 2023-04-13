Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 13.04.2023 – ситуація на фронті
Українські захисники впродовж доби відбили понад 45 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
Карта бойових дій в Україні на 13.04.2023
Втрати РФ на 13 квітня 2023
- особового складу ‒ близько 180 590 (+540),
- танків ‒ 3 646,
- бойових броньованих машин ‒ 7 053 (+10),
- артилерійських систем – 2 777 (+7),
- реактивних систем залпового вогню – 535,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 283 (+1),
- літаків – 307,
- гелікоптерів – 293,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 339 (+5),
- крилатих ракет ‒ 911,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 637 (+7),
- спеціальної техніки ‒ 320 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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