Карта бойових дій на 13.04.2023 – ситуація на фронті

Українські захисники впродовж доби відбили понад 45 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 13.04.2023

Втрати РФ на 13 квітня 2023

особового складу ‒ близько 180 590 (+540),

танків ‒ 3 646,

бойових броньованих машин ‒ 7 053 (+10),

артилерійських систем – 2 777 (+7),

реактивних систем залпового вогню – 535,

засобів протиповітряної оборони ‒ 283 (+1),

літаків – 307,

гелікоптерів – 293,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 339 (+5),

крилатих ракет ‒ 911,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 637 (+7),

спеціальної техніки ‒ 320 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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