Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Дитячі виплати 2023: яка грошова допомога передбачена в Україні
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 13.04.2023 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники впродовж доби відбили понад 45 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Карта бойових дій в Україні на 13.04.2023

Карта бойових дій 12 квітня 2023

Втрати РФ на 13 квітня 2023

  • особового складу ‒ близько 180 590 (+540),
  • танків ‒ 3 646,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 053 (+10),
  • артилерійських систем – 2 777 (+7),
  • реактивних систем залпового вогню – 535,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 283 (+1),
  • літаків – 307,
  • гелікоптерів – 293,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 339 (+5),
  • крилатих ракет ‒ 911,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 637 (+7),
  • спеціальної техніки ‒ 320 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 414-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Карта, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
ЗСУ знищили засіб ППО та сім артсистем окупантів: втрати РФ на 13 квітня
Війна в Україні
Мерзенне порушення Женевських конвенцій: Боррель відреагував на відео зі стратою воїна
Карта бойових дій на 13.04.2023 – ситуація на фронті
У Білорусі привели у найвищі ступені бойової готовності окремі військові частини – Генштаб
Перевірка бойової готовності в Білорусі
У Херсоні серед ночі пролунав потужний вибух
Карта бойових дій на 13.04.2023 – ситуація на фронті
Лінії оборони окупантів навколо Мелітополя та санкції США та Британії проти РФ: 414-й день війни (онлайн)
Карта бойових дій на 13.04.2023 – ситуація на фронті
Відео
Якби ми не обороняли Бахмут, то ворог би йшов вглиб території України – Маляр

Російські окупаційні війська перетворили частину Бахмута на сирійське місто Алеппо, яке повністю розбомблене, однак якби не українські захисники, то ворог просунувся б углиб України.

Яна Брензей, Ілля Нежигай
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Карта бойових дій на 13.04.2023 – ситуація на фронті
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Карта бойових дій на 13.04.2023 – ситуація на фронті
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь