Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 13.04.2023 – ситуация на фронте
Украинские защитники на протяжении суток отбили более 45 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Карта боевых действий в Украине на 13.04.2023
Потери РФ на 13 апреля 2023
- личного состава – около 180 590 (+540),
- танков ‒ 3 646,
- боевых бронированных машин ‒ 7 053 (+10),
- артиллерийских систем – 2 777 (+7),
- реактивных систем залпового огня – 535,
- средств противовоздушной обороны ‒ 283 (+1),
- самолетов – 307,
- вертолетов – 293,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 339 (+5),
- крылатых ракет ‒ 911,
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 637 (+7),
- специальной техники – 320 (+1).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 414-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
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