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Україна
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 13.04.2023 – ситуация на фронте

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники на протяжении суток отбили более 45 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Карта боевых действий в Украине на 13.04.2023

Карта бойових дій 12 квітня 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 13 апреля 2023

  • личного состава – около 180 590 (+540),
  • танков ‒ 3 646,
  • боевых бронированных машин ‒ 7 053 (+10),
  • артиллерийских систем – 2 777 (+7),
  • реактивных систем залпового огня – 535,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 283 (+1),
  • самолетов – 307,
  • вертолетов – 293,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 339 (+5),
  • крылатых ракет ‒ 911,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 637 (+7),
  • специальной техники – 320 (+1).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 414-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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