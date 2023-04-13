Війна в Україні

Лінії оборони окупантів навколо Мелітополя та санкції США та Британії проти РФ: 414-й день війни (онлайн)
Сербія заперечує, що відправляла зброю в Україну
Уряд Сербії відкинув повідомлення про те, що він відправляв зброю в Україну, і повторив свою позицію щодо політики неучасті у війні після того, як витік документа американської розвідки, автентичність якого неможливо перевірити, вказував на те, що балканська країна надала Києву смертоносну допомогу.
Про це йдеться в заяві міністра оборони Сербії Мілоша Вучевича.
– Сербія не відправляла ніякої зброї в Україну, і всі звинувачення, опубліковані на цю тему, є неправдивими чутками, – заявив міністр.
“Очевидно, що хтось прагне втягнути Сербію в цей конфлікт”, – додав він.
Сербія є однією з небагатьох європейських країн, які не запровадили санкції проти Росії, з якою вона має тісні культурні та ділові зв’язки, у відповідь на вторгнення Москви в Україну минулого року. Белград намагається збалансувати цю політику зі своїм давнім прагненням стати членом Європейського Союзу.
Брюссель із занепокоєнням ставиться до зв’язків Белграда з Москвою і намагається тиснути на Сербію, щоб вона приєдналася до санкцій. Балканська країна відмовилася, хоча і проголосувала в Організації Об’єднаних Націй за засудження війни та незаконної анексії Росією української території.
Резніков розповів, чи присутні війська НАТО в Україні
На території України немає персоналу НАТО, за винятком військових аташе.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков на спільній пресконференції з іспанською колегою Маргарет Роблес.
Заяви про наявність військ НАТО в Україні поширились після “зливу” секретних документів Пентагону.
Відповідаючи на запитання про витік, Резніков звернув увагу на те, що там є багато недостовірних і неактуальних даних.
Міністр висловив впевненість, що бенефіціаром зливу документів є або Росія, або її союзники чи симпатики.
Своєю чергою партнери України працюватимуть над тим, щоб “нейтралізувати витік і уникнути цього в майбутньому”.
Також Резніков наголосив, що, попри витік інформації, Україна має повну довіру до американських союзників.
За словами міністерки оборони Іспанії Маргарет Роблес, єдність союзників по НАТО і Європейському Союзу залишається сильною, і Росії не вдасться її розірвати.