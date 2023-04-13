Війна в Україні

13 Квітня, 0:57

Сербія заперечує, що відправляла зброю в Україну

Уряд Сербії відкинув повідомлення про те, що він відправляв зброю в Україну, і повторив свою позицію щодо політики неучасті у війні після того, як витік документа американської розвідки, автентичність якого неможливо перевірити, вказував на те, що балканська країна надала Києву смертоносну допомогу.

Про це йдеться в заяві міністра оборони Сербії Мілоша Вучевича.

– Сербія не відправляла ніякої зброї в Україну, і всі звинувачення, опубліковані на цю тему, є неправдивими чутками, – заявив міністр.

“Очевидно, що хтось прагне втягнути Сербію в цей конфлікт”, – додав він.

Сербія є однією з небагатьох європейських країн, які не запровадили санкції проти Росії, з якою вона має тісні культурні та ділові зв’язки, у відповідь на вторгнення Москви в Україну минулого року. Белград намагається збалансувати цю політику зі своїм давнім прагненням стати членом Європейського Союзу.

Брюссель із занепокоєнням ставиться до зв’язків Белграда з Москвою і намагається тиснути на Сербію, щоб вона приєдналася до санкцій. Балканська країна відмовилася, хоча і проголосувала в Організації Об’єднаних Націй за засудження війни та незаконної анексії Росією української території.