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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Робитимемо все, щоб РФ не завадила відсвяткувати Великдень – Наєв

ракетні удари ракета

Наразі українська система ППО має дуже високий клас готовності до атак РФ, про що свідчить кількість збитих цілей противника.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв , аналізуючи готовність до відбиття ймовірних атак з повітря на Великодні свята.

– Зараз українська система протиповітряної оборони має дуже високий клас готовності. Про це свідчить те, що відсоток повітряних цілей, які знищують наші сили та засоби, набагато перевищує показники інших військових конфліктів минулого, – зазначив він.

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Наєв зауважив, що Росія може здійснити ракетні обстріли у будь-який день, тож для цього, зокрема, мають бути готовими системи ППО.

– Ворог не полишив свої підступні замисли, але головне – ми готові до нівелювання його дій та зменшення його влучань. Будемо робити все для того, щоб він не завадив нам відсвяткувати Великодні свята, – сказав командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Фото: ГУР

Великдень, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Сергій Наєв
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

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