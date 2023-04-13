Будем делать все, чтобы РФ не помешала отпраздновать Пасху – Наев

На данный момент украинская система ПВО имеет очень высокий класс готовности к атакам РФ, о чем свидетельствует количество сбитых целей противника.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев , анализируя готовность к отражению вероятного воздушного нападения на Пасхальные праздники.

— В настоящее время у украинской системы противовоздушной обороны очень высокий класс готовности. Об этом свидетельствует то, что процент воздушных целей, которые уничтожают наши силы и средства, намного превышает показатели других военных конфликтов прошлого, — отметил он.

Наев заявил, что Россия может осуществить ракетные обстрелы в любой день, поэтому к этому, в частности, должны быть готовы системы ПВО.

– Враг не оставил свои коварные замыслы, но главное – мы готовы к нивелированию его действий и уменьшению его попаданий. Будем делать все для того, чтобы он не помешал нам отпраздновать Пасху, — сказал командующий Объединенными Силами ВСУ.

Фото: ГУР

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