Будем делать все, чтобы РФ не помешала отпраздновать Пасху – Наев
На данный момент украинская система ПВО имеет очень высокий класс готовности к атакам РФ, о чем свидетельствует количество сбитых целей противника.
Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев , анализируя готовность к отражению вероятного воздушного нападения на Пасхальные праздники.
— В настоящее время у украинской системы противовоздушной обороны очень высокий класс готовности. Об этом свидетельствует то, что процент воздушных целей, которые уничтожают наши силы и средства, намного превышает показатели других военных конфликтов прошлого, — отметил он.
Наев заявил, что Россия может осуществить ракетные обстрелы в любой день, поэтому к этому, в частности, должны быть готовы системы ПВО.
– Враг не оставил свои коварные замыслы, но главное – мы готовы к нивелированию его действий и уменьшению его попаданий. Будем делать все для того, чтобы он не помешал нам отпраздновать Пасху, — сказал командующий Объединенными Силами ВСУ.
Фото: ГУР
Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.Маргарита Верещагина