Війна в Україні

Обстріл Слов’янська і Leopard 2 від Канади: 416-й день війни (онлайн)
Коста-Рика приєднується до створення спецтрибуналу РФ – Кулеба
Коста-Рика стала 34-ю країною, яка візьме участь у створення спецтрибуналу проти Росії.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
– Під час нашої сьогоднішньої телефонної розмови Міністр закордонних справ Арнольдо Тіноко поінформував мене, що Коста-Ріка вирішила приєднатися до Ключової групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, таким чином, загальна кількість держав досягла 34, – написав він.
Міністр додав, що під час розмови сторони також обговорили шляхи подальшого посилення двосторонньої співпраці.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко